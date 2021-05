Giao ban thường kỳ tháng 5: nhiều hoạt động kinh tế tái khởi động hiệu quả

Trong 4 tháng đầu năm 2021, kinh tế xã hội trên địa bàn Quảng Nam đạt được một số kết quả nhất định, tái khởi động hiệu quả nền kinh tế trong trạng trái bình thường mới. Đây là yếu tố nổi bật được nêu tại cuộc họp giao ban thường kỳ, đánh giá tình hình KTXH 4 tháng đầu năm. Cuộc họp do Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì, với sự tham dự của các đồng chí Trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các Uỷ viên UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở Ban ngành.

Toàn cảnh cuộc họp.

Đánh giá của cơ quan tổng hợp cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm tăng trên 32% so cùng kỳ, trong đó tăng chủ yếu ở ba nhóm ngành lớn là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, với mức tăng trên 28%, sản xuất và phân phối điện tăng 123%…; doanh thu bán lẻ hàng hóa tang gần 40% so với cùng kỳ, các doanh nghiệp đang dần phục hồi và duy trì sản xuất, thu ngân sách nhà nước tăng khá so với cùng kỳ, nhất là thu từ các ngành chủ chốt như ô tô, thủy điện; ngành nông nghiệp ổn định, năng suất đạt khá so với cùng vụ năm trước; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được tập trung cao độ…

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh vẫn gặp không ít khó khăn, khối ngành dịch vụ – du lịch phục hồi chậm; giải ngân vốn thấp so với cùng kỳ và chưa đạt yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án; số doanh nghiệp thành lập mới giảm. Dự báo những tháng tiếp theo, trên địa bàn tỉnh tiếp tục kiểm soát được dịch bệnh, tăng cường các hoạt động kích cầu du lịch, tình hình thu hút đầu tư được cải thiện, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì và phát triển sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 đã đề ra.

Hiền Viên – Trung Hiếu