Giao ban thường kỳ tháng 5: đời sống sản xuất ổn định trong điều kiện dịch bệnh

Sáng nay 2/6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ tháng 5, đánh giá tình hình KTXH 5 tháng đầu năm, triển khai và chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách về phòng dịch, tổ chức các kỳ thi năm 2021. Đồng chí Phan Việt Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, với sự tham dự của các đồng chí Trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban và lãnh đạo các Sở Ban ngành.

5 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả nhất định, tái khởi động hiệu quả nền kinh tế trong điều kiện dịch bệnh vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Chỉ số sản xuất công nghiệp, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng so với cùng kỳ, 2 ngành lớn là sản xuất ô tô và thủy điện phát triển ổn định, góp phần nâng chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng gần 7% so với tháng trước và tăng gần 38% so với tháng cùng kỳ. Sau 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 33% so với cùng kỳ…Các doanh nghiệp đang dần phục hồi và duy trì sản xuất trong điều kiện dịch bệnh, thu ngân sách nhà nước tăng khá so với cùng kỳ, nhất là thu từ các ngành chủ chốt như ô tô, thủy điện; với tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm 11.796 tỷ đồng, bằng 61% dự toán và tăng 60% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 9.166 tỷ đồng, bằng 57% dự toán năm và tăng 60%. Ngành nông nghiệp ổn định, năng suất, sản lượng tăng khá so với cùng vụ năm trước; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được tập trung cao độ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh vẫn gặp không ít khó khăn; giải ngân vốn thấp so với cùng kỳ và chưa đạt yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Dự báo những tháng tiếp theo, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nhưng tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh; đồng thời, tăng cường các hoạt động nhằm phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì và phát triển sản xuất.

Hiền Viên – Trung Hiếu