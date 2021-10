Giao ban tháng 10: Quảng Nam chủ động phương án phòng chống dịch trong tình hình mới

Sáng nay (6/10), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 9 tháng, đánh giá tình hình KTXH 9 tháng qua, bàn giải pháp thúc đẩy phát triển KTXH trong trạng thái bình thường mới, và một số nhiệm vụ cấp bách về công tác phòng dịch, phòng chống thiên tai những tháng cuối năm. Cuộc họp có sự tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban và lãnh đạo các sở ban ngành và đầu cầu các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp.

Trong tháng 9 vừa qua, tốc độ tăng trưởng một số ngành giảm sút do ảnh hưởng của dịch bệnh; điều này tác động nhất định đến tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn. Mặc dù vậy, Quảng Nam vẫn đạt được một số kết quả và đang tiếp tục cải thiện từng bước. Chỉ số sản xuất công nghiệp, tăng trưởng tín dụng có tăng so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp ổn định, năng suất, sản lượng tăng so với năm trước; chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh dần được kiểm soát; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 luôn được tập trung cao độ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, lĩnh vực dịch vụ – du lịch tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề, phải tạm ngừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19; giải ngân vốn đầu tư công thấp và chưa đạt yêu cầu; thu ngân sách tăng nhưng chủ yếu tăng thu ở những tháng đầu năm, từ tháng 7 số thu thấp dần; thủ tục các dự án đầu tư chậm và công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Số doanh nghiệp đăng ký mới giảm và số doanh nghiệp thông báo ngừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ. Dự báo những tháng tiếp theo, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Hiền Viên – Xuân Thịnh