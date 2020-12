Ngày 27/12, Hội Golf Quảng Nam tổ chức giải golf mở rộng “Hướng về đồng bào sau thiên tai” để gây quỹ hỗ trợ cộng đồng bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Giải golf mở rộng “Hướng về đồng bào sau thiên tai” tổ chức tại sân golf Vinpearl Nam Hội An, thu hút nhiều tay golf chuyên nghiệp và không chuyên tham gia thi đấu nhiều thể thức. Ban tổ chức đã chia 3 bản thi đấu trên sâu 18 hố của sân golf Vinpearl Nam Hội An. Các golfers đã hoàn kết thúc giải sau 5 giờ đồng hồ thi đấu. Tối 27/12, Ban tổ chức Gala vinh danh các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ quỹ hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hội golf Quảng Nam đã tiếp nhận biểu trưng gần 700 triệu đồng, số tiền này sẽ được triển khai hỗ trợ người dân vũng bão lũ trong dịp Tết sắp. Ban tổ chức Giải golf mở rộng Quảng Nam cũng đã trao 7 giải kỹ thuật, các giải nhất, nhì 3 mỗi bảng, giải vô địch CLB và giải Best Gross (nhất toàn giải). Không có tay golf nào thành công cú đánh hole in one (một gậy vào lỗ) để nhận 4 giải thưởng lớn, trị giá nhiều nhất đến 2,3 tỷ đồng.

Tấn Châu – Đại Quang