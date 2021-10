Giá xăng dầu tăng mạnh, xăng RON95 lên gần 23.000 đồng/lít

Điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h chiều 11-10 – Ảnh: N.K.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng thêm 967 đồng/lít, lên mức 21.683 đồng/lít; xăng RON95-III tăng thêm 934 đồng/lít, lên mức 22.879 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S cũng tăng 959 đồng/lít, lên mức 17.545 đồng/lít; dầu hỏa tăng 979 đồng/lít, lên mức 16.622 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 517 đồng/kg, lên mức 17.097 đồng/kg.

Để có mức giá như trên, nhà điều hành đã phải ngừng trích lập quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa; tăng chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức cao, chi quỹ đối với mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa để giá xăng dầu trong nước có mức tăng thấp hơn mức tăng của giá xăng dầu thế giới.

Cụ thể, chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 950 đồng/lít (kỳ trước là 850 đồng/lít), dầu diesel ở mức 150 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước không chi); xăng RON95 và dầu mazut không chi.

Theo cơ quan điều hành, giá xăng dầu tăng cao là do giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tăng mạnh trong giai đoạn vừa qua, như xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 tăng 5,863 USD/thùng, tương đương tăng 7,13% so với kỳ trước; xăng RON95 tăng 6,025 USD/thùng, tương đương tăng 7,15% so với kỳ trước.

Dầu diesel 0.05S tăng 8,269 USD/thùng, tương đương tăng 10,40% so với kỳ trước; dầu hỏa tăng 8,240 USD/thùng, tương đương tăng 10,33% so với kỳ trước…

Thời gian trích lập và chi quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 11-10.

Như vậy, giá xăng đã có 12 lần tăng và 4 lần giảm, giữ nguyên kể từ đầu tháng 2 đến nay. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 7 năm qua.

Nguồn: tuoitre.vn