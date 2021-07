Duy Xuyên: tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 56 4 tỷ đồng

Sáng 8/7, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh đến dự.

6 tháng đầu năm nay, huyện Duy Xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đặc biệt tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Qua thống kê, giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 1.594 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ, hoạt động thương mại – dịch vụ bị ảnh hưởng do một số loại hình kinh doanh phải tạm dừng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổng lượng khách đến tham quan, nghiên cứu ước đạt 12.800 lượt người, doanh thu 1,84 tỷ đồng, bằng 12,2% so với cùng kỳ. Cũng trong thời gian này, huyện ủy Duy Xuyên sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, tổng kết 5 năm về thực hiện Nghị quyết số 03 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giai đoạn 2016-2020.