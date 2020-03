Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Quảng Nam thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

1.UBND tỉnh Quảng Nam: Ông Trần Văn Tân – PCT UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19, số ĐT: 0914384.424.

2.Sở Y tế Quảng Nam: Ông Nguyễn Văn Văn – Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19, số ĐT: 0914.127.432.

3.Công an tỉnh Quảng Nam: Ông Nguyễn Đình Hùng – Trưởng Phòng Hậu cần, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Công an tỉnh, số ĐT: 0913.473.057. Ông Huỳnh Hồng Thanh – Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, số ĐT: 0905.141.494. Ông Huỳnh Quý – Trưởng Phòng An ninh Kinh tế, số ĐT: 0905.282.078. Ông Lê Chí Cương – Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, số ĐT: 0917.235.789. Ông Phan Văn Tri – Trưởng Phòng Tham mưu, số ĐT:0913.480.557. Ông Phạm Trường Sơn – Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, số ĐT: 0913.474.127.

4.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam: Ông Lê Ngọc Tường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số ĐT: 0947.355.595.

5.Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam: Ông Hồ Văn Hưng – Phó Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, số ĐT: 02353.508.979.

T.H