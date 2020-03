Du khách phải đeo khẩu trang khi vào Hội An

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam vừa thành lập tổ công tác giám sát, yêu cầu đeo khẩu trang đối với du khách nước ngoài khi vào TP Hội An. Tổ công tác do chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải làm tổ trưởng, phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt công an tỉnh làm tổ phó và 20 tổ viên là công chức Thanh tra sở GTVT, cán bộ, Chiến sĩ cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt Công an tỉnh.Tổ công tác thực hiện giám sát tại bốn chốt trên các tuyến đường giao thông chính đi vào thành phố Hội An. Cụ thể, ba chốt trên các tuyến đường ĐT.603B, ĐT.607, ĐT.608 và một chốt trên đường Võ Chí Công (đoạn gần cầu Cửa Đại). Tổ công tác sẽ giám sát, yêu cầu du khách nước ngoài phải đeo khẩu trang khi vào Tp.Hội An theo quy định. Đối với những trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang, tổ công tác kiên quyết không cho vào thành phố.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19, trong ngày 18-3, ngành y tế tỉnh Quảng Nam tiếp tục giám sát và lấy 12 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Tính đến ngày 18.3, Ngành Y tế Quảng Nam cũng đã triển khai thực hiện 319 mẫu xét nghiệm. Trong đó có ba mẫu dương tính (ca 31, 33 và 57), 41 mẫu chờ kết quả, còn lại âm tính với COVID-19. Đối với trường hợp liên quan đến chuyến bay VN0018, QR968 và QR970, tất cả đều cho kết quả âm tính với COVID-19.

T.H