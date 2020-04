Du khách người Colombia đã hoàn thành cách ly tập trung tại Hội An

Vào sáng 13/4, lực lượng chức năng thông báo đã tìm được nam du khách Leyson Smith Santamaria Orjuela (quốc tịch Colombia) sau khi tự ý rời khỏi khu vực cách ly tại khách sạn Hoa Cọ (TP.Hội An).

Thông tin cụ thể hơn về trường hợp này, du khách người Colombia có tên là: Leyson Smith Santamaria Orjuela, sinh ngày 16/5/1998, hộ chiếu AV932938, hết hạn visa tại Việt Nam từ ngày 22/02/2020. Trường hợp này thuộc diện là người nước ngoài lang thang trên địa bàn tỉnh, được phát hiện trên đường ông đi bộ từ TP Đà Nẵng đến huyện Đại Lộc (Quảng Nam) và được các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đưa về Khu cách ly tại Nhà khách Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, phân hiệu miền Trung – Tây Nguyên (phường Cửa Đại, Hội An). Người này không thuộc trường hợp F1, F2, đã được lấy mẫu xét nghiệm hai lần đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau 14 ngày cách ly, TP Hội An đã cho ra khỏi khu cách ly tập trung và đề nghị ông về Biệt thự Hoa Cọ (phường Cẩm Châu- Hội An) nơi lưu trú, có thu phí dịch vụ trong khi chờ làm thủ tục rời khỏi Quảng Nam. Tuy nhiên, đến tối ngày 11/4/2020 du khách người Colombia nói trên đã tự ý rời khỏi cơ sở lưu trú tại Biệt thự Hoa Cọ mà không xin phép cơ quan chức năng. Để thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã phối hợp tìm kiếm và đến 0h00 ngày 13/4/2020 các cơ quan chức năng đã tìm được người Colombia, đưa về lại Biệt thự Hoa Cọ (Hội An) để quản lý, theo dõi, chờ phía Colombia bảo hộ công dân.

T.H