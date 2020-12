Doanh nghiệp trao 50 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Quảng Nam

Sáng 30/11, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh – Võ Xuân Ca tiếp nhận 50 triệu đồng từ các doanh nghiệp hỗ trợ bà con Quảng Nam gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng bởi các đợt bão lũ vừa qua.

Tại buổi tiếp nhận hỗ trợ, 2 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nghĩ dưỡng tại khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng là: Silla monogram và The five Villas and Resort đã trao 50 triệu đồng với mong muốn chung tay cũng chính quyền địa phương hỗ trợ bà con Quảng Nam trong công tác khắc phục hậu quả do bão lũ, nhanh chóng dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh – Võ Xuân Ca bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc trước những khó khăn mà cộng đồng doanh nghiệp Quảng Nam đối mặt trong thời gian qua do ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh; đồng thời biểu dương nghĩa cử đẹp của các đơn vị doanh nghiệp trong việc hỗ trợ bà con Quảng Nam các địa phương bị thiệt hại nặng nề do bão lũ và cho biết sẽ sớm có kế hoạch phân bổ nguồn kinh hỗ trợ hợp lý, kịp thời đến các địa phương bị ảnh hưởng.

Ngọc Trang – Quốc Thành