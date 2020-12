Doanh nghiệp đầu tiên được vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng giải ngân vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 theo Quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ.

Doanh nghiệp vay vốn là Doanh nghiệp tư nhân Trường Mầm non Hồng Phúc tại thị trấn Núi Thành. Doanh nghiệp này đã làm hồ sơ đề nghị vay vốn theo Nghị quyết 42, và Quyết định số 32 của Thủ tướng về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid -19. Trường Mầm non Hồng Phúc được xét duyệt cho vay gần 127 triệu đồng, dùng để trả lương ngừng việc cho 37 lao động bị tạm dừng việc trong tháng 4 và tháng 8 năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh. Số tiền này được hỗ trợ cho vay với lãi suất 0%/năm, thời hạn cho vay là 12 tháng. Sau khi ký kết hợp đồng, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Núi Thành sẽ tiến hành các thủ tục giải ngân vốn vay cho Doanh nghiệp tư nhân Trường Mầm non Hồng Phúc. Doanh nghiệp sẽ dùng số tiền này giải quyết khoản lương còn thiếu cho người lao động trong 2 tháng nghỉ việc. Đây là đơn vị đầu tiên ở tỉnh Quảng Nam tiếp cận được chính sách ưu đãi hỗ trợ cho vay trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19, đây là nguồn động viên, khích lệ và giúp doanh nghiệp cũng như người lao động vượt qua khó khăn trong giai đoạn bị mất việc làm, mất thu nhập.

Xuân Thịnh