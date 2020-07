Đoàn Giám sát Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội làm việc tại huyện miền núi Nam Trà My

Chiều 20/7, Đoàn Giám sát Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội do Ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Nam Trà My về tình hình thực hiện Nghị quyết 88, Nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông – giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Theo UBND huyện Nam Trà My, việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn sẽ bắt đầu thực hiện từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6 và lớp 1 sẽ bắt đầu thực hiện từ năm học 2020-2021. Đến nay 100% giáo viên trên địa bàn huyện đã được bồi dưỡng, tập huấn trực tiếp và trực tuyến theo chương trình tổng thể giáo dục phổ thông 2018. Ngành giáo dục tham mưu cho UBND huyện chuẩn bị về cơ sở vật chất, thiết bị, sách giáo khoa phục vụ cho chương trình dạy theo chương trình mới đạt kết quả. UBND huyện Nam Trà My cũng nêu những khó khăn, vướng mắc, và kiến nghị một số vấn đề có liên quan đến thực hiện dạy học theo chương trình mới như thiếu biên chế giáo viên – nhân viên; cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học còn thiếu, chưa đồng bộ; cơ chế chính sách dành cho giáo dục miền núi chưa phù hợp còn chồng chéo…

Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của địa phương và cho biết sẽ tham mưu cho Quốc hội sớm giải quyết nhằm thực hiện Nghị quyết 88, Nghị quyết 51 đạt kết quả cao nhất. Trước đó, đoàn công tác cũng đã đi thực tế kiểm tra, giám sát tại một số điểm trường Tiểu học, Mẫu giáo kể cả điểm chính và điểm lẻ ở các thôn, nóc xa xôi của xã Trà Tập và làm việc với UBND xã Trà Tập huyện Nam Trà My.

Ngọc Sáng