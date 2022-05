Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri thành phố Hội An

Tiếp tục chương trình TXCT trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều 5/5, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng và Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước có buổi tiếp xúc với cử tri các thành phố Hội An.

Các cử tri TP Hội An bày tỏ lo ngại khi tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em, xâm hại trẻ em có chiều hướng gia tăng, gây nhiều hệ luỵ hết sức đau lòng. Do vậy, cử tri kiến nghị Quốc hội tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hơn đến công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là gia tăng khung hình phạt xử phạt những trường hợp xâm hại trẻ em. Ngoài ra, cử tri Hội An cho biết, nhiều địa phương xuất hiện tình trạng buông lỏng quản lý bảo vệ rừng, để xảy ra phá rừng nghiêm trọng. Do vậy kiến nghị với Quốc hội cần xây dựng chế tài mạnh hơn nữa để tạo hành lang pháp lý xử lý nghiêm khắc các trường hợp phá rừng. Một số ý kiến cho rằng, tinh giản biên chế để tránh phình to bộ máy nhà nước là phù hợp, song công tác tinh giản biên chế cần đúng người, đúng trường hợp nhưng phải căn cứ vào tình hình thực tế. Giảm những cán bộ vì lý do sức khoẻ hoặc không đảm bảo năng lực, chứ không phải tinh giản theo chỉ tiêu. Một số vấn đề liên quan đến đấu giá đất đai, bất cập trong việc giảng dạy môn lịch sử, tình trạng rác thải đô thị cũng được nhiều cử tri quan tâm đặt câu hỏi.

Đại Quang