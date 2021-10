Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Công ty Điện lực Quảng Nam

Chiều 6/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam gồm: đại biểu Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam và đại biểu Dương Văn Phước – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Nam về tình hình hoạt động của đơn vị thời gian qua.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, trong 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện thương phẩm đạt trên 1,68 tỷ kWh, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Trong đó kinh doanh và dịch vụ tăng 3%, công nghiệp tăng trên 15%. Dự kiến năm 2021, sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh đạt hơn 2,1 tỷ kWh, tăng 7% so với 2020. Về đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện, hiện nay Công ty đang thi công công trình mạch 2 đường dây trạm biến áp 110kV Đại Lộc đến Đà Nẵng, tổng mức đầu tư 62 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý 4/2021; công trình cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV trạm biến áp 220kV Tam Kỳ đến nhánh rẽ Tam Thăng với tổng mức 27 tỷ đồng hoàn thành quý 1/2022. Nhằm sẵn sàng cho mùa mưa bão năm nay, Công ty tập trung mọi nguồn lực để ứng phó khi có thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ, 5k + Vắc xin”. Huy động lực lượng, phương tiện tập trung phát quang cây ngoài hành lang tuyến có khả năng gãy đổ vào đường dây, tăng cường tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân.

Hiện nay các đơn vị trực thuộc Công ty đang khẩn trương phối hợp với các địa phương tổ chức xử lý các điểm nóng về hành lang tuyến theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Xuân Thịnh