Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân tháng 8

Thực hiện chức năng theo luật định, sáng nay 1. 8, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Thái Bình thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022.

Công dân Trần Hữu Minh phát biểu tại buổi tiếp.

Công dân Trần Hữu Minh, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình kiến nghị, trong kháng chiến chống Mỹ, gia đình ông có giao ngôi nhà ông đang ở để hoạt động cách mạng, sau ngày giải phóng thống nhất đất nước do hoàn cảnh khó khăn, gia đình ông Minh đã gửi đơn xin trợ cấp sửa chữa ngôi nhà để ở ổn định cuộc sống tuổi già.

Xét thấy gia đình ông Minh có công cách mạng trong kháng chiến, năm 2021, huyện Thăng Bình đã thống nhất hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình ông Minh có điều kiện khôi phục ngôi nhà, nhưng do ông Trần Hữu Minh đầu tư xây dựng nhà ở quá lớn, nợ nần chồng chất, hiện không có điều kiện để trả. Mong muốn của ông Minh duy nhất hiện nay là đề nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí để gia đình ông trả nợ.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân.

Trên cơ sở ý kiến của các ngành chức năng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình cảm thông với điều kiện của gia đình ông Minh, đồng thời thông tin cụ thể chế độ đãi ngộ về nhà ở đối với người có công cách mạng trong kháng chiến để ông Trần Hữu Minh am hiểu và chia sẻ với Đảng, Nhà nước trong chính sách đối với người có công hiện nay.

Cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp và giải quyết khiếu nại của người dân mua đất ở dự án Bách Đạt An- Điện Bàn.

Đại diện các hộ dân mua đất dự án Bách Đạt An phát biểu tại buổi tiếp.

Đại diện các hộ dân mua đất dự án Bách Đạt An cho biết, từ tháng 5/2020, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ:Tranh chấp hợp đồng đặt cọc môi giới đất nền giữa Công ty Cổ phần Bách Đạt An và Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam liên quan đến việc hợp tác đầu tư dự án Khu đô thị 7B mở rộng tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc. Hội đồng Xét xử tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm ngày 28/11/2019 và buộc Công ty Bách Đạt An tiếp tục thực hiện hợp đồng với Công ty Hoàng Nhất Nam.

Mặc dù đã có phán quyết của tòa án hơn 03 năm nay, song việc thực hiện các phán quyết đang rơi vào bế tắc do sự thiếu hợp tác từ phía Công ty Bách Đạt An. Điều này khiến những người dân đã mua đất tại các dự án do Bách Đạt An không biết bao giờ mới nhận được đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào diện theo dõi và trực tiếp chỉ đạo từ đầu năm 2021 đến nay.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình ghi nhận các ý kiến và sẽ tiếp tục yêu cầu các cơ quan chuyên môn, Tổ giúp việc của UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, giao đất, cấp phép xây dựng và giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan nhanh nhất trong khả năng có thể để sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư. Đôn đốc Công ty Bách Đạt An triển khai thi công dự án, thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định để đảm bảo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Viết Tuyên – Quốc Thành