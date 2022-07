Đoàn công tác liên ngành Trung ương làm việc tại Quảng Nam

Chiều nay 7. 7, tại huyện Bắc Trà My, đoàn công tác liên ngành gồm Bộ NN&PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính do ông Vũ Văn Tiến – Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác di dân, tái định cư dự án thuỷ lợi, thuỷ điện và bố trí dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và đại diện các sở, ngành cùng lãnh đạo huyện Bắc Trà My làm việc với đoàn.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, giai đoạn 2016 – 2021, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện 5 dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai với tổng số vốn hơn 109 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã thực hiện bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư được 656 hộ, trong đó di dời tập trung 287 hộ, di dời xen ghép 369 hộ, tổng vốn hỗ trợ hơn 12 tỷ đồng.

Đề xuất bố trí vốn đầu tư ngoài trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Quảng Nam kiến nghị di dời khẩn cấp một số khu dân cư nằm trong diện nguy cơ sạt lở cao tại thị trấn Trà My và vùng lân cận huyện Bắc Trà My với nguồn vốn khoảng 100 tỷ đồng; Hỗ trợ ổn định đời sống và phát triển sản xuất cho người dân sau tái định cư của 03 dự án thuỷ điện gồm: Đắk Mi 4, Sông Tranh 2 và A Vương với tổng số vốn 218 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2021 – 2025, qua rà soát trên địa bàn tỉnh cần đầu tư 73 khu tái định cư tập trung với tổng diện tích 116,2 hecta để bố trí chỗ ở cho 3.639 hộ dân, với tổng số vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.097 tỷ đồng.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đoàn công tác liên ngành cũng đã khảo sát thực tế một số khu tái định cư dự án thuỷ điện tại xã Trà Đốc và khu dân cư có nguy cơ sạt lở cao tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My.

