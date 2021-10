Liên quan đến vụ việc phá rừng, khai thác gỗ trái phép tại khu vực rừng phòng hộ xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My khẩn trương phối hợp điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.