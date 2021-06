Điều động công an chính qui đảm nhiệm các chức danh công an xã đạt hiệu quả cao

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và đánh giá kết quả thực hiện Đề án Điều động công an chính qui đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần phải tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo; trong đó, tập trung nghiên cứu, rà soát đội ngũ cán bộ, chiến sỹ đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ để bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo yêu cầu, lộ trình của Đề án số 182 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, lực lượng Công an Quảng Nam đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần tạo môi trường xã hội ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Qua thời gian triển khai thực hiện Đề án về Điều động công an chính qui đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh, trật tự của địa phương đã đạt được kết quả tích cực. Lực lượng Công an 203 xã đã tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, không để hình thành các vụ tranh chấp khiếu kiện phức tạp…Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các ngành, các cấp vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, nắm hộ, nắm người, quản lý chặt chẽ người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh về địa phương…

Tại hội nghị, Phòng Tham mưu, công an tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2020; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 12 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 03 tập thể và 03 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao Giấy khen tặng cho 93 tập thể và 181 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án số 182 về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Các đơn vị, cá nhân được khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phải tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo; trong đó, tập trung nghiên cứu, rà soát đội ngũ cán bộ, chiến sỹ đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ để bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo yêu cầu, lộ trình của Đề án số 182. Công an tỉnh Quảng Nam cần thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyên sâu cho lực lượng Công an xã; nêu cao tính gương mẫu, giữ đúng lễ tiết, tác phong người cán bộ, đảng viên, không ngừng rèn luyện về khắc phục mọi khó khăn, gian khổ; ngoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phải đồng hành cùng người dân và chính quyền cơ sở trong việc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Viết Tuyên-Trần Chiến