Nhằm giúp địa phương chủ động ứng phó với thiên tai và tổ chức tìm kiếm cứu nạn khi bão lũ và sạt lở đất gây ra, sáng nay (17/9), huyện vùng cao Đông Giang tổ chức cuộc diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Cuộc diễn tập với 2 phần chính gồm: phần cơ chế và phần thực binh. Tình huống giả định đặt ra là một cơn bão mạnh đi qua địa bàn. Sau khi nhận thông tin từ Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Nam, cấp ủy chính quyền huyện Đông Giang đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các ngành chuyên môn đề ra biện pháp ứng phó. Ngay sau đó, lực lực lượng công an, quân sự phối hợp với các ngành, đoàn thể tiến hành vận động nhân dân sơ tán ra khỏi vùng sạt lở, đến nơi trú ẩn an toàn. Để ổn định đời sống nhân dân trong vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, các ngành chức năng của tỉnh phối hợp với địa phương tiếp tục làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả, xử lý sự môi trường do hậu quả của bão lụt để lại. Cuộc diễn tập đã huy động hơn 500 người thuộc nhiều đơn vị, lực lượng tham gia, cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị khác. Qua đó nhằm kiểm tra và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy PCTT-TKCN các cấp trong việc vận hành cơ chế khi có tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời nâng cao nhận thức cho cộng đồng, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Xuân Thịnh – Thanh Phước