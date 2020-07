Sáng 22/7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ đồng tổ chức diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố và 30 điểm cầu quốc tế tại 15 quốc gia. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Về phía điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn cùng đại diện các sở, ngành liên quan tham dự. Đây được đánh giá là sự kiện uy tín nhất ngành năng lượng Việt Nam năm 2020, với sự tham dự đông đảo các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế – xã hội, cơ quan quản lý Nhà nước, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế trên lĩnh vực năng lượng.

Toàn cảnh hội nghị

Sự kiện được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong bối cảnh nguồn an ninh năng lượng quốc gia đang đối mặt với nhiều thách thức; các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu, phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn; một số chỉ tiêu bảo đảm an ninh năng lượng đang biến động theo chiều hướng bất lợi; chính sách giá năng lượng còn bất cập, chưa hoàn toàn phù hợp với cơ chế thị trường, chưa tách bạch với chính sách an sinh xã hội. Từ thực thế trên, Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị nêu quan điểm: phát triển năng lượng quốc gia phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xu thế hội nhập quốc tế; nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch, đa dạng hóa hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh; áp dụng giá thị trường đối với mọi loại hình năng lượng. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Nghị quyết 55 đã đề ra những định hướng để tháo gỡ những rào cản và độc quyền trong lĩnh vực năng lượng; tạo môi trường cạnh tranh minh bạch, lành mạnh để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân, tham gia phát triển năng lượng; kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện bao cấp, độc quyền, cạnh tranh không bình đẳng, thiếu minh bạch trong ngành năng lượng.

Để Nghị quyết 55 đi vào cuộc sống, diễn đàn nhận được nhiều đề xuất, giải pháp như: tăng cường công tác tuyên truyền về Nghị quyết 55; tạo ra một hành lang pháp lý, để thu hút các các thành phần kinh tế tư nhân trong việc đầu tư phát triển năng lượng; Tăng cường tính tự chủ trong đảm bảo an ninh năng lượng; khai thác tiềm năng lợi thế và bố trí phân bố điện phù hợp cho từng vùng….Diễn đàn cũng nhận được chia sẻ của các chuyên gia từ Liên minh Châu Âu về kinh nghiệm ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng sạch.

Dương Oanh-Phúc Lâm