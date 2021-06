Điện Bàn họp thường kì đánh giá nhiệm vụ 6 tháng đầu năm,  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

UBND thị xã Điện Bàn vừa tổ chức họp thường kì đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế thị xã tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt; Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt gần 9.000 tỷ đồng, đạt trên 47% so với kế hoạch; tăng 3,66% so với cùng kỳ; có 77 doanh nghiệp đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư theo dự án khoảng trên 4.000 tỷ đồng; diện tích đất đăng ký thuê 172,76ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân các Cụm CN là 92,04. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công nhận 05 xã: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh, Điện Phương thành phường vào năm 2021. Cuộc họp đã tập trung thảo luận những vướng mắc, tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm.

Quốc Hải