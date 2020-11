Di dời dân ưu tiên số 1 của Quảng Nam

Hậu quả nặng nề của bão số 9 chưa kịp khắc phục, thì dự báo bão số 10 lại tiếp tục uy hiếp khu vực miền Trung. Đường đi của bão có thể không ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Nam, song dự báo sẽ có xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa trước đây quá lớn đã làm bão hòa đất núi rừng, do đó nguy cơ sạt lở sẽ rất dễ xảy ra. Không để xảy ra những cái chết đau lòng, di dân đến nơi an toàn là ưu tiên số một của Quảng Nam hiện nay. Phóng sự được thực hiện tại huyện Phước Sơn, nơi có 2 xã và gần 3000 hộ dân vẫn đang bị cô lập sau bão số 9.