Đề nghị thành lập “Tổ An toàn Covid-19″  tại các doanh nghiệp

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid 19, trong các đợt kiểm tra việc phòng chống dịch Covid 19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh LĐLĐ tỉnh đã đề nghị công đoàn các cấp phối hợp, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thành lập bộ phận phòng, chống Covid 19 tại các doanh nghiệp, gọi tắt là Tổ an toàn Covid 19.

Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh yêu cầu mỗi tổ sản xuất hoặc bộ phận tương đương thành lập ít nhất một “Tổ An toàn Covid-19″, hoạt động kiêm nhiệm. Thành viên của “Tổ An toàn Covid-19″ là người lao động trực tiếp làm việc tại tổ sản xuất, có am hiểu về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tự nguyện, gương mẫu, có uy tín với công nhân lao động. Mỗi tổ có ít nhất 03 người.

“Tổ An toàn Covid-19″ hoạt động dưới sự quản lý, hướng dẫn trực tiếp của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, thông qua phân công nhiệm vụ và Quy chế hoạt động do người sử dụng lao động ban hành. “Tổ An toàn Covid-19″ có nhiệm vụ tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở CNLĐ trong tổ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc; theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe hàng ngày đối với cán bộ, nhân viên, NLĐ tại đơn vị. Báo cáo kịp thời cho lãnh đạo quản lý, công đoàn cơ sở và bộ phận y tế của doanh nghiệp khi phát hiện CNLĐ có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm kịp thời.