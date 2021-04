Đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19, phục vụ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Theo Công văn của UBND tỉnh về đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh yêu cầu, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 và các bệnh dịch khác xâm nhập vào địa bàn tỉnh; đồng thời, đảm bảo công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý kịp thời khi có tình huống đột xuất xảy ra; đảm bảo an toàn sức khỏe cho các ứng cử viên, cán bộ tham gia tổ chức bầu cử, cử tri trước và trong thời gian diễn ra các hoạt động bầu cử. Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực, các điểm bầu cử và hoạt động của cuộc bầu cử; kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến y tế, an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho các ứng cử viên, cán bộ tham gia các tổ chức bầu cử và toàn thể cử tri trên địa bàn. Đảm bảo 100% các điểm bầu cử, các hoạt động của cuộc bầu cử thực hiện hiện đầy đủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang, Khử khuẩn, Không tập trung, Khoảng cách, Khai báo y tế); 100% các điểm bầu cử được khử khuẩn bằng Cloramin B trước và sau cuộc bầu cử. Thực hiện vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn bằng Cloramin B tại 100% các điểm bầu cử trước và sau bầu cử.

V.V.T