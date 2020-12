Đầu tư 11, 5 tỷ đồng vận hành hệ thống điện chiếu sáng và đèn giao thông

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự toán chi phí về quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng và đèn cảnh báo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 và tuyến đường Võ Chí Công năm 2021 với tổng kinh phí hơn 11,5 tỷ đồng.

Kinh phí quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng và đèn cảnh báo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh dài 88km từ km 947 đến km 1.027 gồm 56 tủ điều khiển, 3.962 bóng đèn và tuyến đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Cửa Đại đến dốc Diên Hồng dài 20km, gồm 7 tủ điều khiển, 588 bóng đèn và 3 cụm đèn cảnh báo an toàn giao thông sử dụng năng lượng mặt trời. Dự toán chi phí hơn 11,5 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Trong đó chi phí tiền điện hơn 8,1 tỷ đồng; chi phí quản lý, vận hành gần 2,4 tỷ đồng; còn lại là các chi phí khác như tổ chức đấu thầu, chi phí duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên, chi phí dự phòng….Dự án được triển khai trong năm 2021 nhằm góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông.