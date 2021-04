Đảng uỷ Quân sự tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05

Sáng 29/4, Đảng uỷ Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết và tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo Tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2016 – 2021). Dự Hội nghị có Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Dũng; Thiếu tướng Hà Huy Long – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu V; Thượng tá Lê Trung Thành – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự hội nghị. Dịp này Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã tuyên dương và khen tặng 25 tập thể, 25 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào học tập và làm theo gương Bác.

Từ năm 2016 đến nay, Lực lượng vũ trang tỉnh luôn chú trọng nêu cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện trong công tác, sinh hoạt, cũng như trong cuộc sống đời thường, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo gương Bác. Đặc biệt thông qua phong trào, mô hình mới và cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cán bộ, chiến sỹ đã triển khai nhiều phần việc ý nghĩa tiêu biểu như: cùng với cấp ủy chính quyền địa phương tìm kiếm quy tập 414 mộ liệt sĩ đưa về an táng tại các nghĩa trang; tiếp nhận, thẩm định và chi trả chế độ cho các đối tượng đúng quy định. Cạnh đó, LLVT tỉnh cùng với các đơn vị quân đội của Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị bão lũ, sạt lỡ đất, phòng chống, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là giúp nhân dân các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My và Phước sơn chịu ảnh hưởng nặng nề trong các đợt thiên tai năm 2020 di dời sơ tán đến nơi an toàn và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp đất đá, cõng gạo tiếp tế bà con để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ngọc Trang – Trần Chiến