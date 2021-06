Đại hội Hệ thống đảm bảo cùng tham gia trong nông nghiệp hữu cơ – TP. Hội An lần thứ II

Phòng Kinh tế thành phố Hội An vừa tổ chức Đại hội Hệ thống đảm bảo cùng tham gia trong nông nghiệp hữu cơ thành phố Hội An lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, với sự hỗ trợ của UBND thành phố và các tổ chức phi chính phủ, tại Hội An đã xây dựng và phát triển 9 dự án sản xuất rau hữu cơ, với diện tích 31 nghìn 560 m2, gồm 2 nhóm nông dân, 1 hộ cá thể và 2 hợp tác xã. Việc triển khai thực hiện các dự án sản xuất rau hữu cơ đã giúp nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Đặc biệt, việc phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch đã thu hút hàng nghìn học sinh, sinh viên và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Tại Đại hội, các tổ chức và cá nhân cùng trao đổi, chia sẻ những giải pháp để phát triển nông nghiệp hữu cơ Hội An trong thời gian đến. Đại hội đã quyết định và thông qua Ban điều phối hệ thống đảm bảo cùng tham gia trong nông nghiệp hữu cơ Hội An nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm 14 thành viên.

Dịp này, lãnh đạo UBND thành phố đã trao quyết định cấp nhãn hiệu chứng nhận “Hoi An organic” của Bộ Khoa học và Công nghệ và ủy quyền cho Phòng Kinh tế quản lý, sử dụng nhãn hiệu theo quy chế.

Mỹ Lệ – Minh Anh