Đại hội điểm Hội Phụ nữ thành phố Hội An

Sáng 28/4, Hội LHPN thành phố Hội An tổ chức đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là đại hội điểm của 18 huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh. Bà Đặng Thị Lệ Thủy – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam, đại diện lãnh đạo Hội Phụ nữ các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo và gần 10 phụ nữ tiêu biểu ở 13 xã, phường thành phố Hội An tham dự đại hội.

Báo cáo chính trị của Hội LHPN thành phố Hội An cho biết; với đặc thù đô thị di sản, việc làm kinh tế ở Hội An luôn được khuyến khích đi kèm với giải pháp xanh, hướng theo giá trị truyền thống. 5 năm qua, Hôi phụ nữ thành phố Hội An triển khai khá thành công “Quỹ khởi nghiệp và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”, tích cực triển khai nội dung xác lập quyền sở hữu công nghệ các các sản phẩm “Hội An organic”, “Bánh đậu xanh”, “May Hội An” và nhiều sản phẩm khác. Từ những hỗ trợ tích cực, kịp thời, các cấp Hội phụ nữ từ cơ sở đến thành phố tập trung vào xây dựng các mô hình kinh tế gắn với thương hiệu phụ nữ phố Hội. Hội An hiện có 876 doanh nghiệp, công ty, trong đó có đến 350 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và quản lí và hơn 1 ngàn hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ hộ kinh doanh cá thể đạt hiệu quả, giải quyết việc làm. Tính đến nay, tỷ lệ phụ nữ trong ngành thương mại – dịch vụ chiếm gần 70%. Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN thành phố Hội An đã hỗ trợ kinh phí cho học sinh nghèo, xây dựng 10 mái ấm tình thương tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Trong nhiệm kỳ đến, Hội LHPN thành phố Hội An đặt chỉ tiêu giúp ít nhất 5 phụ nữ khởi nghiệp, đối mới sáng tạo. Cùng với hỗ trọ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ thành phố tập trung đa dạng các hoạt động nâng cao chất lượng hội viên, phát huy tính tự chủ, khác vọng vươn lên của hội viên, xây dựng thương hiệu phụ nữ phố Hội.