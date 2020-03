Sáng 5.3 diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Ái Nghĩa lần XIV (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đây là địa phương được Huyện ủy Đại Lộc chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự.

Đại hội với sự tham dự của 180 đại biểu chính thức. Ảnh: C.T

Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thị trấn, 5 năm qua cả hệ thống chính trị đoàn kết thống nhất cao, vượt qua khó khăn, nỗ lực thi đua hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cải thiện rõ nét, diện mạo đô thị Ái Nghĩa ngày càng khởi sắc.

Tổng giá trị sản xuất cuối 2020 ước đạt 2.269 tỷ đồng, tăng bình quân 16,3%/năm, đạt 101,3% so với nghị quyết đề ra. Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 70 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2015 và đạt 140% so với nghị quyết. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt 119,3 tỷ đồng, bình quân 23,8 tỷ đồng/năm, tăng 24,8% so với năm 2015. Tổng kinh phí đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đạt hơn 414,7 tỷ đồng, bình quân mỗi năm đầu tư hơn 80 tỷ đồng.

Tặng hoa và quà cho đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại đại hội. Ảnh: C.T

Những vấn đề về văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và hội đoàn thể ở thị trấn chú trọng thực hiện chu đáo, an sinh xã hội thêm đảm bảo. Ái Nghĩa 3 năm liên tiếp được công nhận “Thị trấn đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị”. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 giảm còn 0,85% (năm 2015 là 6,66%); hộ cận nghèo còn 1,32% (năm 2015 là 7,37%).

Hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường củng cố và nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã cử 62 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và đã kết nạp được 56 đảng viên mới. Đảng bộ hiện có 525 đảng viên, trực thuộc 18 chi bộ. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội, các hội quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Ái Nghĩa được Huyện ủy Đại Lộc chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm chung. Ảnh: C.T

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến, thông qua các giải pháp, chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Ái Nghĩa phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 16,5%/năm; hoàn chỉnh các tiêu chí xây dựng Ái Nghĩa đạt chuẩn đô thị loại IV; không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội); có hơn 95% gia đình, 100% khu phố, hơn 50% tộc họ đạt danh hiệu văn hóa; hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%; gia đình tham gia thu gom rác thải đạt 100%…

Ngoài ra, hằng năm có 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có chi bộ yếu kém hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80% trở lên. Mỗi năm kết nạp ít nhất 10 đảng viên mới. Phấn đấu hàng năm Đảng bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Ái Nghĩa nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: C.T

Theo chương trình làm việc, trong buổi sáng 5.3, đại hội thực hiện quy trình công tác bầu cử và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Ái Nghĩa khóa XIV (nhiệm kỳ 2020 – 2015) gồm 15 đồng chí; Đoàn Chủ tịch lấy phiếu kín giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy.

Vào buổi chiều cùng ngày, đại hội thực hiện quy trình công tác bầu cử và công bố kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Lộc lần thứ XXII (gồm 23 đại biểu chính thức).

Nguồn: baoquangnam.vn