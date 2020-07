Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ XVIII

Sáng ngày 16/7, Đảng bộ TP.Hội An khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, các địa phương kết nghĩa và 300 đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ TP.Hội An tham dự Đại hội.

Báo cáo chính trị do đồng chí Lê Chơi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hội An nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân của thành phố đạt 15%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 33 triệu đồng/năm lên 62,4 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2017, thành phố đã cơ bản xóa xong hộ nghèo. Đến nay, trên địa bàn thành phố có gần 950 doanh nghiệp và hơn 11 nghìn cơ sở kinh doanh cá thể phi nông nghiệp. Nguồn vốn xã hội trong dân đầu tư cơ sở hạ tầng bình quân hàng năm huy động đạt hơn 2,5 nghìn tỷ đồng. Từ năm 2015 nay, tổng lượt khách đến Hội An ước đạt 22,5 triệu lượt, tăng gấp 2,6 lần so với nhiệm kỳ trước, tăng bình quân hơn 20%/năm. Tổng lượt khách lưu trú ước đạt 8,5 triệu lượt với khoảng hơn 18 triệu lượt ngày khách lưu trú. Giá trị sản xuất kinh tế du lịch theo giá hiện hành ước đạt 22.870 tỷ đồng, tăng bình quân 19,5%/năm. Thu ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố đạt khoảng 1.900 tỷ đồng.

Với tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt trong 5 năm qua đạt 13.320 tỷ đồng, riêng vốn chi đầu tư phát triển từ ngân sách thành phố ước đạt 2.760 tỷ đồng, bộ mặt đô thị của Hội An được chỉnh trang hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao.

Từ năm 2017, Thành ủy Hội An đã ban hành Nghị quyết 04 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hội An đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch” dựa trên sự tổng hòa của 3 yếu tố: kinh tế bền vững, môi trường bền vững, xã hội bền vững. Nghị quyết này được đông đảo cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, thực hiện, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Tấn Châu