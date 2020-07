Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 29/7, Đảng bộ huyện Quế Sơn khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng. Tham dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca, cùng 297 đại biểu đại diện cho hơn 3.600 đảng viên toàn Đảng bộ. 5 năm qua, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Quế Sơn đã tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng của quê hương, kế thừa thành tựu của nhiều nhiệm kỳ trước, vượt lên gian khó, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu đề ra, tạo nên diện mạo, sắc thái mới đầy ấn tượng trên quê hương anh hùng.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, kinh tế Quế Sơn tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm 16,17%. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2015 – 2019 trên 3.600 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 36 triệu đồng, vượt 3 triệu đồng so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12% năm 2015 xuống còn 4,3% năm 2019. Trên lĩnh vực công nghiệp, ngoài Khu công nghiệp Đông Quế Sơn do tỉnh quản lý, huyện đã đầu tư xây dựng 3 cụm công nghiệp gồm Quế Cường, Đông Phú, Hương An. Tại 3 cụm công nghiệp này thu hút 17 dự án vào đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 1.700 tỷ đồng, trong đó có 12 dự án đã hoạt động sản xuất.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các tuyến giao thông huyết mạch được Quế Sơn chú trọng đầu tư, thị trấn Hương An được thành lập, tạo nên sức bật mới cho quá trình đô thị hóa để Quế Sơn là huyện đầu tiên của Quảng Nam có 02 thị trấn. Đây chính là điều kiện, tiền đề để Quế Sơn chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ.

Chương trình MTQG xây dựng NTM được Quế Sơn tập trung quyết liệt. Đến nay, toàn huyện có 8/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 6/18 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn ngày một đồng bộ, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất chuyên canh, năng suất cao, các trang trại chăn nuôi tập trung được đầu tư, bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đáng kể trong đời sống nhân dân. Những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quế Sơn không chỉ mang lại thành công trong nhiệm kỳ này mà đây chính là nền tảng vững chắc, là động lực vô cùng quan trọng để xây dựng Quế Sơn phát triển nhanh, toàn diện hơn nữa trong thời gian đến.

