Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 23/7, Đảng bộ huyện Nam Trà My tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Truyền – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh; cùng 248 đại biểu đại diện cho hơn 1700 đảng viên toàn đảng bộ. Nam Trà My là điểm sáng của các địa phương miền núi trong phát triển kinh tế – xã hội, hỗ trợ nhân dân thoát nghèo bền vững và khai thác hiệu quả tiềm lực tại chỗ.

Trong nhiệm kỳ qua, Nam Trà My xác định 3 khâu đột phá giữ vai trò trụ cột để xây dựng địa phương đó là phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường thu hút đầu tư vào địa bàn. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, kết cấu hạ tầng huyện Nam Trà My được đầu tư, kết nối đồng bộ và hiện đại, mạng lưới giao thông ở huyện được thông suốt, tăng khả năng tiếp cận giao thương với các vùng đồng bằng và Tây Nguyên. Chất lượng đội ngũ cán bộ và nguồn lực lao động được nâng cao. Hoạt động thu hút đầu tư vào địa bàn được đẩy mạnh thực hiện. Trong 5 năm, đã có trên 50 doanh nghiệp, hộ sản xuất đến đầu tư, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thủy điện, trồng Sâm Ngọc Linh và dược liệu. Nhờ đó tạo công ăn việc làm và đóng góp nguồn thu rất lớn cho ngân sách địa phương.

Điểm nhấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Nam Trà My là việc nâng tầm giá trị và mở rộng diện tích trồng Sâm Ngọc Linh. Từ năm 2016 đến nay, tốc độ phát triển Sâm Ngọc Linh đã tăng 900% với diện tích đạt 2 nghìn héc ta, cùng hơn 1.200 hộ tham gia. Hằng năm từ các vườn trồng sâm cho sản lượng giống đạt khoảng 1 triệu hạt. Cây Sâm Ngọc Linh đã góp phần quan trọng giải quyết việc làm lao động địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt, từ khi các chương trình phát triển cây dược liệu dưới tán rừng được nhân rộng thì diện tích rừng Nam Trà My càng được bảo vệ nghiêm ngặt. Người dân đã quyết liệt giữ rừng, trồng lại rừng để phát triển kinh tế xanh và bền vững. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết và tăng hơn 7% so với đầu nhiệm kỳ.

Xuân Thịnh – Quốc Thành