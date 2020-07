Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Trà My lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 30/7, Đảng bộ huyện Bắc Trà My khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Xuân Vinh – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Thùy Dung – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ngành, địa phương trong tỉnh; cùng 249 đại biểu đại diện cho 2450 đảng viên toàn Đảng bộ.

Các đại biểu đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch vệ sinh sát khuẩn trước khi vào dự đại hội.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bắc Trà My đã kế thừa, phát huy những thành tựu của thế hệ đi trước, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, việc triển khai thực hiện các khâu đột phá bước đầu đã đem lại hiệu quả. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt hơn 6.700 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hằng năm trên 13%. Nhiều dự án đầu tư về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được triển khai thực hiện hứa hẹn khai phá tiềm năng, mở ra hướng phát triển mới cho Bắc Trà My.

Đến nay, toàn huyện Bắc Trà My đang có 51 doanh nghiệp và 7 HTX hoạt động trên nhiều lĩnh vực, đóng góp lớn nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Bắc Trà My có 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP là Tinh dầu quế, Dầu phụng, Mía tím và Rượu gạo lúa rẫy. Công tác quy hoạch và trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu, bảo tồn và phát triển cây quế Trà My, phát triển đàn bò, nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện bước đầu đem lại kết quả tích cực.

Cùng với những khởi sắc về kinh tế, công tác xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ được Bắc Trà My đặc biệt chú trọng. Trong nhiệm kỳ, địa phương đã đầu tư gần 800 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất, xây dựng các công trình dân sinh, cải thiện nhà ở, tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường. Đời sống người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 52% năm 2016 xuống còn 29% năm 2020. Mặt bằng dân trí từng bước được nâng lên, đội ngũ cán bộ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng trưởng thành, vai trò của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín luôn được phát huy, bản sắc văn hóa của các dân tộc được tôn vinh, gìn giữ. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại Bắc Trà My từng bước được nâng lên, phát triển đảng viên mới vượt 32% so với Nghị quyết đề ra.

Xuân Thịnh – Quốc Thành