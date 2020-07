Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 31/7, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường đến dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Công an tỉnh đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nghị quyết đề ra, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Nhằm thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế, giảm tỷ lệ tội phạm, Công an Quảng Nam đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng chống các hoạt động phạm tội, mở nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá hơn 3.000 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 80%, riêng án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, triệt phá gần 400 ổ nhóm với hơn 1.500 đối tượng hoạt động phạm tội, nhất là tội phạm tín dụng đen. Trên lĩnh vực tội phạm về ma túy đã khởi tố hơn 400 vụ, trên 600 bị can, xử lý hành chính gần 3.000 đối tượng, đưa hơn 600 đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc của tỉnh. Những chiến công mà lực lượng an ninh đạt được có sự góp sức rất lớn từ quần chúng nhân dân. Qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, người dân đã cung cấp hơn 11.400 nguồn tin về tội phạm, các điểm nóng phức tạp cho lực lượng công an, góp phần quan trọng cho công tác giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Viết Tuyên – Xuân Thịnh – Quốc Thành