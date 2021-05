Cuối tháng 8/2021 hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 40B   

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 40B được khởi công tháng 8/2020, sau hơn 9 tháng triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại, tái định cư cho dân đến ngày 20/5 gần 100% nhân dân trong vùng dự án đồng tình chủ trương nhận tiền bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Hiện nay, các nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công phấn đấu hoàn thành để đưa dự án vào khai thác cuối tháng 8/2021 góp phần bảo đảm an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam tập trung nhân lực, vật lực , trang thiết bị cơ giới đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục.

Song song với nhiệm vụ chính trị tập trung cao điểm cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Những ngày qua, cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam đã tập trung từ nhân lực, vật lực đến trang thiết bị cơ giới chia làm ba ca đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục theo phương thức cuốn chiếu, bàn giao mặt bằng đến đâu đơn vị thi công đến đó. Đơn vị giám sát thường xuyên có mặt theo dõi các hạng mục thi công đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công. Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 40B, đoạn lý trình km14+200 đến km32+300 được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, bắt đầu từ nút giao vào đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi xã Tam Thái, huyện Phú Ninh đến tuyến tránh thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Công trình sau khi hoàn thành sẽ hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa trên tuyến quốc lộ 40B đến các huyện miền núi của tỉnh và đảm bảo an toàn giao thông, góp phần phát triển kinh tế – xã hôi trên địa bàn.

Viết Tuyên-Đại Quang