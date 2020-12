Cục Thống kê Quảng Nam họp báo công bố số liệu thống kê KTXH năm 2020

Sáng 25/12, Cục Thống kê Quảng Nam đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê KTXH năm 2020. Theo đó, dù nỗ lực hạn chế tác động kéo dài của đại dịch Covid-19, tốc độ phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn – GRDP năm 2020 của Quảng Nam lần đầu tiên sụt giảm 7% so với năm trước. Duy nhất chỉ có Ngành nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng dương.

Năm 2020, quy mô nền kinh tế Quảng Nam ước tính đến cuối năm 2020 đạt trên 94 nghìn tỷ đồng, thu hẹp hơn 4 nghìn 800 tỷ đồng so với năm 2019. Khu vực dịch vụ có quy mô thu hẹp lớn nhất với trên 2 nghìn 400 tỷ đồng; khu vực công nghiệp – xây dựng giảm 1 nghìn 600 tỷ đồng; riêng khu vực nông – lâm nghiệp và thuỷ sản do ít chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng 1 nghìn 100 tỷ đồng. Trong năm, việc thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp của tỉnh cũng gặp khó khăn, khi số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm là 1.255 doanh nghiệp, với vốn đăng ký trên 9 nghìn tỷ đồng, chỉ tương đương với khoảng 87% số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và chỉ xấp xĩ 51% số vốn đăng ký của năm 2019… Diễn biến này đưa đến thu chi ngân sách cũng đã sụt giảm trên 8% so với năm ngoái.

Hiền Viên – Trung Hiếu