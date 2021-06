Cục thống kê Quảng Nam họp báo công bố số liệu thống kê KT-XH 6 tháng đầu năm 2021

Sáng 30/6, Cục thống kê Quảng Nam tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm 2021. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Theo số liệu thống kê, nửa đầu năm 2021, triển vọng kinh tế toàn cầu đã được cải thiện rõ rệt sau khi các quốc gia triển khai tiêm vắc – xin hiệu quả và đối phó tốt hơn với dịch Covid – 19. Đối với tỉnh Quảng Nam , tình hình phát triển kinh tế – xã hội có dấu hiệu khởi sắc và phục hồi trở lại sau thời gian dài chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19. Đặc biệt , hoạt động sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 đạt khá tăng 30,1 %; thu ngân sách nhà nước tăng cao so với cùng kỳ; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tăng 5 %; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,1%. Một số ngành chịu tác động lớn bởi dịch bệnh Covid – 19. Doanh thu hoạt động lữ hành giảm 75,9 %, doanh thu hoạt động lưu trú giảm 73,6 %. Tuy vậy, tổng sản phẩm trên địa bàn ( GRDP ) ước tính 6 tháng đầu năm 2021 tăng trên 11,7 % so với cùng kỳ năm 2020. Cơ cấu Tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 là một trong 9 tỉnh của cả nước có tốc độ tăng trưởng trên 2 con số, đứng thứ 5 so với cả nước về tốc độ tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến thời điểm ngày 21/6/2021 đạt gần 12 nghìn tỷ đồng, tăng 62,3 % so với cùng kỳ, đạt 62 % so với dự toán, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến thời điểm 21/6/2021 trên 9,5 nghìn tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Công tác giáo dục , đào tạo bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, tuy nhiên ngành giáo dục đã kịp thời đưa ra các phương án ứng phó, chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp để vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa hoàn thành kế hoạch năm học.

Dương Oanh – Phúc Lâm