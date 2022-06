Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My

Tiếp tục chương trình TXCT sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng nay 20. 6 , đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam gồm đại biểu Lê Văn Dũng – Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam và đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn có buổi tiếp xúc với các cử tri huyện miền núi Nam Trà My.

Các cử tri Nam Trà My bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của kỳ họp, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của các ĐBQH tỉnh Quảng Nam vào thành công chung của kỳ họp. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri huyện Nam Trà My kiến nghị tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ huyện trong việc phát triển, nâng cấp hạ tầng giao thông, đây là điều kiện tiên quyết giúp huyện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện đời sống người dân. Bên cạnh đó, nhiều cử tri bày tỏ lo ngại trước tình trạng sử dụng vật liệu nhựa ngày càng tăng, đặc biệt là tại các vườn trồng sâm. Nếu không có biện pháp xử lý, về lâu dài, các chất thải nhựa sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của sâm Ngọc Linh. Cử tri xã Trà Cang phản ánh tình trạng mất an toàn khi thi công các công trình thủy điện.

Trong bối cảnh mùa mưa đang đến gần, nếu các chủ đầu tư thủy điện không có biện pháp xử lý dễ dẫn đến sạt lở, gây nguy hiểm cho các khu dân cư lân cận. Một số vấn đề về phát triển hạ tầng viễn thông, bảo vệ rừng, cơ chế hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cũng được nhiều cử tri quan tâm đặt câu hỏi.

Tiếp thu và giải trình các kiến nghị của cử tri huyện Nam Trà My, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đồng tình với ý kiến đề nghị phát triển hạ tầng giao thông và cho biết sẽ giao các sở ngành liên quan nghiên cứu sử dụng các nguồn vốn để nâng cấp các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện

Một số kiến nghị khác liên quan đến việc phát triển sâm Ngọc Linh, nâng cấp hạ tầng viễn thông, bất cập của thủy điện… cũng được tiếp thu và giải trình đầy đủ.

*Chiều cùng ngày, đại biểu Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam và đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn có buổi tiếp xúc với các cử tri huyện Bắc Trà My.

Theo cử tri huyện Bắc Trà My, việc giá xăng và nhiên liệu tăng trong thời gian gần đây là gánh nặng không nhỏ đối với các hộ nghèo cũng như bà con đồng bào dân tộc thiểu số, chính vì vậy, các cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần có phương án hỗ trợ để hạ giá nhiêu liệu, giúp giảm các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của bà con.

Một số cử tri phản ánh tình trạng thiếu nước sản xuất nông nghiệp trong mùa khô, đề nghị thủy điện Sông Tranh thực hiện trách nhiệm điều tiết nước tưới. Bên cạnh đó, các cử tri kiến nghị một số bất cập trong việc sử dụng căn cước công dân, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương….

