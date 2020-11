Công điện khẩn của UBND tỉnh về tập trung ứng phó bão số 13 và tình hình mưa lũ

Ngày 13/11, UBND tỉnh ban hành Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó bão số 13 và tình hình mưa lũ.

Vị trí bão số 13 lúc 4 giờ sáng nay 13.11. Ảnh: nchmf.gov.vn

Công điện khẩn nêu rõ: Bão số 13 là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên địa bàn tỉnh. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 13 kết hợp với không khí lạnh tăng cường; dự báo từ ngày mai 14/11 đến ngày 16/11 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cường độ mưa to đến mưa rất to tập trung từ ngày 14/11 đến ngày 15/11. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối, thuộc các huyện như: Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước và Hiệp Đức. Tình trạng ngập lụt diện rộng tiếp tục tại các vùng trũng thấp các huyện Nông Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thị xã Điện Bàn, thành phố Hội An và thành phố Tam Kỳ (một số phường xã ven sông Bàn Thạch và sông Tam Kỳ).

Để chủ động ứng phó với bão số 13, tình hình mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 12/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nội dung sau:

Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân và Nhà nước; trong đó, đối với bão triển khai sơ tán theo phương án ứng phó bão mạnh; đối với ngập lụt triển khai phương án sơ tán theo mức ngập báo động III +1m tại các trạm thủy văn, hoàn thành trước 12 giờ 00 ngày 14/11/2020, đồng thời đảm bảo lương thực, các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung.

Chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân và khách du lịch ven biển, các đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản. Hướng dẫn các tàu, thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu tránh bão trên địa bàn tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão; hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bảo an toàn các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản. Kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè. Hoàn thành trước 12 giờ 00 ngày 14/11/2020.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp khẩn trương tổ chức chằng chống trụ sở làm việc và các cơ sở vật chất do đơn vị quản lý, không để bị tốc mái do gió bão; có biện pháp bảo vệ trang thiết bị làm việc, tránh bị hư hỏng do mưa, bão; cắt tỉa cành, chằng chống cây trong khuôn viên trụ sở làm việc. Hoàn thành trước 12 giờ 00 ngày 14/11/2020.

Yêu cầu chủ doanh nghiệp tại các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm chằng chống cơ sở vật chất nhà xưởng, bảo đảm an toàn tính mạng công nhân và người lao động trong doanh nghiệp, trường hợp không đảm bảo an toàn thì cho công nhân và người lao động nghỉ việc để tránh bão.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục; thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

File đính kèm: Công điện

Nguồn: quangnam.gov.vn