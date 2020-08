Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về các biện pháp phòng chống Covid-19

Chiều ngày 03/8/2020 , Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có Công điện khẩn số 03 /CĐ-UBND gởi Bí thư các Huyện, Thị, Thành ủy và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Công điện yêu cầu. Chủ động thành lập thêm các khu cách ly tập trung trên địa bàn, để đáp ứng nhu cầu cách ly phòng, chống dịch trên địa bàn; thực hiện cách ly tập trung bắt buộc, tuyệt đối không thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với trường hợp F1 theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chức năng tăntốc truy vết, tìm kiếm các trường hợp F1, tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19 để tổ chức khoanh vùng, cách ly, dập dịch. Quản lý chặt người từ vùng dịchvề địa phương. Khẩn trương thành lập ngay các Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng” ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn mình quảnlý (mỗi tổ gồm 2-3 người là cán bộ tổ, thôn, khối phố, các đoàn thể, tình nguyệnviên tại địa phương; mỗi tổ phụ trách từ 30-50 hộ gia đình và có phân công cụthể đến từng thành viên).

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trướcChủ tịch UBND tỉnh trong việc thành lập và tổ chức triển khai hoạt động của các Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng” đảmbảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phòng chống dịch Covid-19 hiện nay.Báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05/8/2020 đối vớicác huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn,Thăng Bình và trước ngày 07/8/2020 đối với các huyện, thành phố còn lại. Phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Hội An. Bố trí cách ly tập trung đối với đối tượng F1 của thị xã Điện Bàn tại cơ sở cách ly của tỉnh và cơ sở cách ly tập trung tại Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Thay đổi phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội hằng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Đối với các huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Điện Bàn, Hội An. Tổ chức chi trả trực tiếp tại nhà đối với tất cả các đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Đối với các huyện, thành phố còn lại tổ chức chi trả theo hai hình thức: Chi trả tập trung theo đơn vị quản lý hành chính của từng xã, phường, thị trấn nhưng phải đảm bảo các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch bệnhCOVID-19. Chiều ngày 03/8/2020, Bộ Y tế đã có thông tin về các ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 06 ca bệnh tại Quảng Nam.

Văn Trường