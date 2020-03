Sáng 25/3, huyện Quế Sơn long trọng tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về thành lập thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân.

Quang cảnh lễ công bố thành lập thị trấn Hương An.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã trao Nghị quyết 863 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về thành lập thị trấn Hương An. Thị trấn Hương An nằm trên trục đường quốc lộ 1A và là điểm đầu của Tỉnh lộ 611, kết nối các huyện vùng tây Quảng Nam và các tỉnh miền Trung, Tây nguyên. Hương An là trung tâm kinh tế công nghiệp, thương mại dịch vụ của huyện Quế Sơn, nằm trong vùng kinh tế động lực phía đông của tỉnh Quảng Nam. Năm 2014, Hương An là địa phương về đích nông thôn mới đầu tiên của huyện Quế Sơn, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Năm 2016, Hương An được công nhận là đô thị loại V.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng ông Lê Tấn Trung – Bí thư Huyện ủy Quế Sơn trao Nghị quyết thành lập thị trấn Hương An và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo địa phương.

Trên địa bàn thị trấn hiện có 1 khu công nghiệp có quy mô 457ha, và cụm công nghiệp quy mô 27ha. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chiếm 92,25%. Toàn thị trấn có 29 công ty, doanh nghiệp và hơn 600 cơ sở kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Khu phố chợ Hương An được xây dựng với kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh. Thời gian qua, Thị trấn Hương An đã có sự phát triển heo hướng công nghiệp – thương mại – dịch vụ, nhiều dự án trọng điểm đã và đang triển khai tạo đà cho Hương An hướng đến một thị trấn năng động, giàu bản sắc.

LONG PHI – PHÚC LÂM