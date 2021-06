Công an tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

Sáng 25/, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2021 và đánh giá kết quả thực hiện Đề án Điều động công an chính qui đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh; Thiếu tướng-Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Dũng chủ trì hội nghị; Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

6 tháng đầu năm, lực lượng Công an Quảng Nam đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần tạo môi trường xã hội ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Chất lượng các mặt công tác không ngừng được nâng lên, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện quyết liệt có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 319 vụ, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm 2020; Phát hiện 188 vụ, 192 đối tượng về tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên, an toàn thực phẩm và môi trường; Phát hiện và bắt giữ 88 vụ, 112 đối tượng phạm tội về ma túy; 739 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; Phát hiện, bắt quả tang 427 vụ, 1.763 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc…Lĩnh vực đổi, làm mới căn cước công dân đạt 88%. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố, góp phần phục vụ hiệu quả chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Viết Tuyên – Trần Chiến