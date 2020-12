Công an tỉnh Quảng Nam ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Sáng 15/12, Giám đốc Công an tỉnh chính thức phát lệnh cho lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân.

Các lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về đảm bảo tốt tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các lễ hội đầu năm, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng, phương tiện phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả đối với những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên, sôi nổi thi đua lập thành tích trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhiệt liệt biểu dương quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng. Đồng thời lưu ý, Công an tỉnh cần phát huy cao nhất thành quả đã đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021. Năm 2021 cũng là năm bắt đầu nhiệm kỳ, là thời điểm vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp các lực lượng, đặc biệt là quần chúng nhân dân để triển khai tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở mọi nơi, mọi địa bàn. Ngay sau buổi lễ, toàn lực lượng đã tổ chức diễu hành ra quân ở các tuyến đường trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Long Phi