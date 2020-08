Công an Quảng Nam kiểm soát địa bàn phòng, chống dịch

Công an Quảng Nam đang tập trung huy động lực lượng, chốn chặn tại những địa điểm trọng yếu để tăng cường kiểm soát địa bàn, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài 4 điểm chốt chặn cấp tỉnh trên các tuyến giao thông huyết mạch phía bắc của tỉnh với 67 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh làm nhiệm vụ tại các điểm chốt, công an các địa phương đã tham mưu UBND cùng cấp thành lập 27 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 với gần 100 cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ.

Các chốt kiểm dịch đã kiểm tra hơn trên 5.000 phương tiện, đo thân nhiệt hơn 6.000 trường hợp.

Đến thời điểm hiện tại, các chốt kiểm dịch đã kiểm tra hơn trên 5.000 phương tiện, đo thân nhiệt hơn 6.000 trường hợp. Tại thị xã Điện Bàn, địa phương giáp ranh với thành phố Đà Nẵng, những ngày qua, Công an thị xã đã huy động cán bộ chiến sĩ, công an xã, phường nắm chắc địa bàn, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Xác định tính chất phức tạp của địa bàn có ca nhiễm Covid-19, Công an thị xã cùng với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác về phòng chống dịch; phân công lực lượng túc trực 24/24h bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách ly bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn.

