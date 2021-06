Công an huyện Tiên Phước sơ kết công tác Đảng, công tác công an 6 tháng đầu năm 2021

Sáng 29/6, Công an huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Sáu tháng đầu năm, Đảng ủy công an huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình công tác công an năm 2021. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 100%. Công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt tỷ lệ 90%. Toàn huyện tổ chức 33 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên truyền phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông. Trong 6 tháng đã bắt, khởi tố điều tra 4 vụ, 4 bị can liên quan đến ma túy, bắt quả tang 18 vụ đánh bạc với 88 đối tượng; lập thủ tục cấp căn cước công dân cho gần 48.000 trường hợp. Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức 228 ca tuần tra, kiểm soát giao thông, phát hiện, xử phạt 368 trường hợp vi phạm, tạm giữ 153 phương tiện, xử phạt số tiền trên 306 triệu đồng. Trong 6 tháng, Đảng bộ công an huyện đã kết nạp 2 đảng viên mới.

Tại hội nghị, Công an huyện đã trao các quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Phạm Hoàng