Trung tâm VH-TT và TT-TH TP. Hội An phối hợp với công ty cổ phần Gamy Hội An tổ chức chương trình biểu diễn áo dài với chủ đề “Dáng phố”. Chương trình được tổ chức tại khu vực cầu An Hội và các tuyến đường trong khu phố cổ, thu hút đông đảo du khách đến thưởng thức.

Mỹ Lệ – Phú Toàn – Ngọc Hiếu