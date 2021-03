Chương trình biểu diễn nghệ thuật tái hiện lịch sử hàng trăm năm phố cổ Hội An

Tối 28/3, tại vòng cung Chùa Cầu và trên sông Hoài, chương trình biểu diễn nghệ thuật về lịch sử hàng trăm năm phố cổ Hội An diễn ra sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong thời gian 120 phút, các diễn viên, nghệ nhân, nghệ sỹ đã tái hiện không khí thương cảng Hội An phồn thịnh khoảng từ thế kỷ 16 đến 18 và thế kỷ 20; truyền thuyết huyền thoại về Chùa Cầu và những câu chuyện lịch sử của nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa, nghề Gốm, hô hát bài Chòi ở phố Hội.

Khán giả được quay trở lại các giai đoạn lịch sử của Hội An.

Điểm đặc biệt của chương trình là sân khấu ngoài trời, trong không gian của chùa Cầu, sông Hoài. Du khách cảm nhận đầy đủ quá trình hưng thịnh của thương cảng Hội An xưa, khán giả được quay trở lại các giai đoạn lịch sử của Hội An thông qua truyền thuyết về trận đánh quái thú bảo vệ thương cảng của người xưa. Các nghệ sỹ còn tái hiện lại cuộc sống của người dân Hội An – một cảng thị phát triển, thu hút nhiều thương thuyền Ả Rập, Ba Tư, Trung Quốc đến buôn bán, trao đổi vật phẩm. Cũng chính nhờ môi trường sông nước thuận lợi, cộng với nhiều yếu tố nội, ngoại sinh khác, từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, đô thị – thương cảng Hội An phát triển mạn mẽ nhất. Do hấp lực của cảng thị này, cùng với “con đường tơ lụa”, “con đường gốm sứ” trên biển hình thành từ trước nên thương thuyền các nước Trung, Nhật, Ấn Độ, Xiêm, Bồ, Hà, Anh, Pháp… tấp nập đến đây giao thương mậu dịch. Thông qua Hội An Show đã giúp cho du khách trở lại nguyên vẹn ký ức xa xưa, hiểu thêm một Hội An theo những bước chân thời gian của lịch sử, hiểu thêm ý chí và sự kiên trung sống của dân phố Hội, tri ân về người bên dòng sông Hoài, là trung tâm du lịch của cả nước và thế giới, mỗi người dân Hội An thành một sứ giả du lịch, biết cách gìn giữ truyền thống văn hoá, lịch sử, kiến trúc đô thị cha ông để lại, biết liên kết, biết nâng niu Di sản.

Tấn Châu – Trần Chiến