UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 1/2021

Sáng 20/1, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 1/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp và giải quyết kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Tuyết ở phường Hòa Cường, Đà Nẵng.

Công dân Nguyễn Thị Tuyết ở phường Hòa Cường, Đà Nẵng kiến nghị gia đình bà bị thu hồi đất để xây dựng tuyến đường ĐT 607 đoạn quan phường Điện Nam Bắc-thị xã Điện Bàn, phần diện tích đất còn lại có hình thể không phù hợp để làm nhà ở, bà Tuyết mong muốn xin bố trí tái định cư có thu tiền xử dụng đất, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết. Trường hợp của bà Tuyết đã được UBND tỉnh tiếp dân và giải quyết nhưng hiện nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng chấp thuận. Trên cơ sở ý kiến của các ngành chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đồng ý chủ trương giao cho Sở Tài nguyên-Môi trường xem xét lại hồ sơ khẩn trương làm việc với thị xã Điện Bàn giải quyết bố trí tái định cư có thu tiền sử dụng đất ở để bà Tuyết có điều kiện xây dựng nhà ở chậm nhất cuối tháng 2/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp và giải quyết kiến nghị của công dân Lê Thị Phiên trú xã Quế An, huyện Quế Sơn.

Cũng trong sáng 20/1, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp và giải quyết kiến nghị của công dân Lê Thị Phiên trú xã xã Quế An, huyện Quế Sơn về khiếu nại kéo dài, chưa giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở diện tích 597m2, tại thôn Thắng Đông 1, xã Quế An. Trường hợp của bà Lê Thị Phiên đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tiếp và giải quyết trong năm 2019 và 2020 và chỉ đạo huyện Quế Sơn giải quyết chậm nhất đến ngày 30/10/2020, tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn theo qui định mà các ngành chức năng ở huyện Quế Sơn vẫn chưa giải quyết. Trường hợp bà Lê Thị Phiên đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận và chỉ đạo nếu không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật về đất đai thì xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo qui định tại Điều 20, Nghị định 43/2017 của Chính phủ. Chụ thể trước tết nguyên đán Tân Sữu, huyện Quế Sơn tổ chức họp với các ngành và xã Quế An xem xét giải quyết theo thực tế và chậm nhất đến cuối tháng 2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh sẽ trực tiếp kiểm tra và giải quyết theo nguyện vọng của bà Lê Thị Phiên.

Viết Tuyên-Phúc Lâm