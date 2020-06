Sáng 23/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp công dân định kỳ tháng 6. Cùng dự buổi tiếp có đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Công dân Phạm Lanh (con ông Phạm Lào), trú phường Cẩm Nam, thành phố Hội An khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể, gia đình ông Phạm Lào yêu cầu thành phố Hội An cấp GCNQSDĐ cho hộ ông với diện tích 1844m2 tại khối phố Thanh Nam Tây, phường Cẩm Nam. Nguồn gốc đất trên được xác định là của bà Phạm Thị Dương – là mẹ của ông Phạm Lào sử dụng trước năm 1974 đến 1997 và được chế độ cũ cấp “chứng thư cấp quyền sở hữu” ngày 16/1/1974; trước 1990 gia đình ông có đóng thuế nông nghiệp, sau 1990 gia đình ông không thực hiện nghĩa vụ thuế. Theo các ngành chức năng, việc “chứng thư cấp quyền sở hữu” cho bà Phạm Thị Dương không có cơ sở xác định vị trí, ranh giới, diện tích là thửa đất mà hiện nay ông Phạm Lào đang khiếu nại. Qua các lần kê khai, đăng ký và đo đạt đất đai, gia đình ông cũng không thực hiện kê khai đăng ký QSDĐ; gia đình ông thừa nhận từ năm 1998 đến nay gia đình ông không trực tiếp sản xuất, không quản lý diện tích đất trên, do đó diện tích đất trên không đủ điều kiện sử dụng đất theo quy quy định của pháp luật.

Vụ việc đã được thành phố Hội An và UBND tỉnh đã giải quyết lần 2 vào năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng: lần này UBND tỉnh tiếp tục giải thích cho công dân rõ; nếu ông Phạm Lanh có hồ sơ chứng cứ gì mới thì tiếp tục bổ sung hồ sơ và nếu thấy vụ việc chưa thỏa đáng thì có thể khởi kiện ra tòa.

Trung Hiếu