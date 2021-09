Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm và viếng hương Đền liệt sĩ huyện Duy Xuyên

Sáng nay (19/9), trong chuyến công tác và làm việc tại huyện Duy Xuyên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã đến dâng hoa và viếng hương các anh hùng liệt sĩ tại Đền liệt sĩ huyện Duy Xuyên.

Đền Liệt sĩ huyện Duy Xuyên được xây dựng từ năm 2010, với tổng diện tích hơn 2ha, là nơi thờ phượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và ghi danh trên 10.000 liệt sĩ, trong đó có trên 2.000 liệt sĩ quê miền Bắc vào chiến đấu và hy sinh trên địa bàn huyện Duy Xuyên; trên 1.170 Bà mẹ Việt Nam anh hùng của huyện Duy Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thắp nén hương tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Đến thăm đền liệt sĩ huyện Duy Xuyên Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chủ tịch UBND tỉnh đã đặt vòng hoa thắp nén hương kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt liệt sĩ đã anh dũng quên mình, chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, vì hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng viếng hương mộ đồng chí Trần Thận.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng viếng hương mộ đồng chí Trần Thận – Nguyên Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà và các anh hùng liệt sĩ được an táng trong khuôn viên Đền liệt sĩ huyện Duy Xuyên.

